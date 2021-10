Meno di un mese fa l’appello per evitare la chiusura, oggi l’annuncio: la piscina olimpionica di San Giuliano di Puglia non chiuderà i battenti. A renderlo noto è il sindaco Giuseppe Ferrante: “I numeri degli iscritti sono tornati ad essere confortanti e tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra le nostre comunità, fare rete è risultata una strategia vincente”.

Dunque, l’appello del primo cittadino ripreso su queste colonne ha dato i suoi frutti. Ed è sicuramente una buona notizia, considerando i numeri finora esigui e uno spopolamento marcato che riguarda purtroppo tutta la nostra regione. Il primo cittadino prosegue entusiasta affermando che “per il decimo anno consecutivo la piscina comunale di San Giuliano di Puglia riaprirà al pubblico”.

E poi sottolinea la sinergia che è venuta fuori tra i centri della zona colpita nel 2002 dal terremoto: “La piscina non è solo di San Giuliano di Puglia ma di tutte le comunità, che collaborando, hanno fatto in modo che essa continuasse a svolgere la propria attività. Il mio ringraziamento va non solo ai sangiulianesi ma a tutte le comunità limitrofe e non solo che hanno deciso di iscriversi in piscina a San Giuliano di Puglia, capendo quanto può essere utile e funzionale la presenza sul nostro territorio di questa struttura”.

E’ chiaro che trattandosi di una piscina olimpionica i rischi legati alle iscrizioni tornano ogni anno. E infatti, già poco dopo l’apertura 10 anni fa erano sorti i primi dubbi sull’opportunità di realizzare un’opera di questo tipo in un paese a forte prevalenza di anziani. Ma per fortuna lo spirito di comunità e l’importanza dello sport hanno scongiurato una chiusura che sarebbe stata molto dolorosa.