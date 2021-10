RioVivo, a Termoli, come Mission Beach a San Diego, California. La spiaggia perfetta per surfare è qui, dove il vento di maestrale guida le acrobazie delle vele colorate che svettano sulle tavole che cavalcano le onde. Giovani e meno giovani di tutto il centro sud si danno appuntamento alla Bahia per la pratica di uno sport sinonimo di libertà per eccellenza, che sfida il mare e colora il cielo, regalando uno spettacolo sempre movimentato e appassionante.

