Rigenerazione comunitaria dei borghi, giornata di studio a Macchiagodena

Il Comune di Macchiagodena, nell’ambito delle iniziative legate al progetto “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima”, terrà un convegno dal titolo “Giornata di studio per la rigenerazione comunitaria”.

Dalle 17, del 6 ottobre 2021, all’interno della Biblioteca Comunale, saranno presenti Orazio Di Stefano (Presidente Associazione Nazionale Sociologi d’Abruzzo), con una relazione su Spopolamento dei Borghi, Tipicità Locali e Turismo delle Radici e Marino Fiasella (Presidente Nazionale Ambientevivo), con una relazione su Recupero dei Centri Storici, Rigenerazione Urbana, Comunità Energetiche ed Eco Sisma Bonus. Saluterà gli studiosi e interverrà il sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone. Presenzieranno ricercatori, accademici, tecnici, imprenditori edili, sindaci e amministratori del territorio, attori sociali impegnati nel sociale e nel volontariato.

Le giornate di studio per la rigenerazione comunitaria dei borghi d’Abruzzo e Molise, organizzate dal Dipartimento abruzzese dell’Associazione nazionale sociologici sono partite da Palmoli (Chieti) – ne saranno quattro in tutto – e, dopo quella di Macchiagodena, proseguiranno ad Acquaviva Collecroce (Campobasso), per concludersi a San Salvo.

Al centro dell’attenzione lo stato dell’attuazione delle norme su ecosisma-bonus nelle due regioni e la disponibilità dei Comuni ad entrare nel progetto formativo Turismo delle Radici, che prevede un Diploma scolastico all’Istituto agrario di Riccia e Summer school ala Scuola di formazione Pmi Services di San Salvo.

Al termine delle giornate di studio sarà prodotta una relazione a firma congiunta da Di Stefano e Fiasella, che sarà inviata al presidente nazionale Ans, Pietro Zocconali, e a Nicola Dario, che ne sarà latore presso il presidente della commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica, Giampietro Girotto.

Per tutti coloro che intendano partecipare agli eventi al chiuso, dai 12 anni in su, sarà sufficiente esibire la certificazione verde, ovvero il green pass (cartaceo o digitale), per attestare anche una sola dose di vaccino, il tampone molecolare o rapido, oppure la certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 entro 6 mesi, accompagnati da un documento di identità, come da disposizioni di legge e indicazioni del ministero della Salute per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da coronavirus.