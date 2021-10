SAN GIACOMO HA GIA’ IL SINDACO, QUORUM RAGGIUNTO

Costanzo Della Porta riconfermato sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, uno dei 30 centri molisani chiamati al rinnovo dei consigli comunali, mentre le urne sono ancora aperte. L’ufficialità della sua elezione, a capo dell’unica lista in corsa, è arrivata nella serata di oggi, domenica 3 ottobre, attorno alle 19 e 30, nel momento in cui è stata superata la fatidica soglia del 40% degli aventi diritto che hanno espresso una preferenza.

46 anni, avvocato, Della Porta è a capo di una lista civica nella quale sono confluiti anche alcuni esponenti della ex minoranza consiliare di San Giacomo degli Schiavoni, paese che in qualità di sindaco ha amministrato negli ultimi cinque anni. È l’unica lista in gara, e pertanto ai sensi della normativa anti covid per eleggere il sindaco e il consiglio comunale era sufficiente portare alle urne il 40% degli aventi diritto di voto. La percentuale è stata raggiunta ben prima della chiusura ufficiale dei seggi, che avverrà domani, lunedì, alle ore 15. Il comune di San Giacomo degli Schiavoni è l’unico che ha già la nuova rappresentanza consiliare, con l’ingresso in consiglio di tutti e 10 i candidati. Un attestato duplice di fiducia nei confronti del primo cittadino, visto che il paese ha registrato una ottima affluenza ancora prima del termine ultimo fissato per il voto delle amministrative 2021. “Il quorum è stato raggiunto” ha dichiarato il sindaco appena riconfermato, la cui campagna elettorale è stata incentrata proprio sul convincimento al diritto-dovere di voto della popolazione finalizzato a evitare il commissario prefettizio. Qualora non si fosse raggiunto il quorum Infatti il comune di San Giacomo sarebbe stato commissariato.

I DATI DELL’AFFLUENZA

Alle ore 19 di oggi (si vota fino a domani alle 15) ha votato il 36.29% degli aventi diritto in provincia di Isernia e il 32.46% in provincia di Campobasso. 16 i comuni al voto nell’area del capoluogo pentro, 14 in quella del capoluogo di regione. Nella città di Isernia, il comune più grande al voto in queste ore in Molise e dove c’è la sfida su cui sono maggiormente puntati gli occhi, ha votato il 37.75% degli aventi diritto.

Nella provincia di Campobasso il primo dato che emerge è la riconferma del sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, nonostante le urne siano ancora aperte. Quorum infatti raggiunto già a San Giacomo (41.5%), e dunque è stata già superata la soglia minima per giudicare valide le elezioni (fissata al 40%) nel caso di un unico candidato sindaco che in questo caso è l’uscente Costanzo della Porta.

In una situazione analoga c’è anche, in provincia di Isernia, il comune di Roccamandolfi (dove si è ricandidato solo l’uscente Lombardi) dove però si è ancora ben lontani dal raggiungimento del quorum perchè alle 19 di oggi aveva votato solo il 21.66% degli aventi diritto.

Curiosità sull’affluenza. In provincia di Campobasso il comune dove si è votato di più è stato Molise, ovvero il comune più piccolo di questa consultazione elettorale. Qui il 58.17% degli aventi diritto si è recato alle urne. Di contro a San Biase solo il 12.06% degli elettori ha votato.

In provincia di Isernia invece boom di elettori a Monteroduni (46.77%) mentre il comune dove si è votato meno è proprio Roccamandolfi, dove il quorum è dirimente per evitare il commissariamento dell’Ente.