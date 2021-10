Pulizia e civiltà nei luoghi pubblici: a Ripalimosani installate due ‘dog toilet’

Collocate a Ripalimosani dal Comune, in due aree opposte del paese, due ‘dog toilet‘, ossia installazioni per raccogliere le deiezioni canine che i padroni avranno opportunamente raccolto. Le due strutture sono state gentilmente donate da Agripet Di Maio e C. Srl e permetteranno di mantenere il decoro e la pulizia nel paese.

“Si tratta di installazioni per risolvere il problema delle deiezioni canine nei luoghi pubblici – spiega il vicesindaco Annamaria Trivisonno -. Raccogliere gli escrementi del proprio cane fa parte delle azioni più civili dei nostri paesi e anche Ripalimosani vuole essere all’altezza. Nel ringraziare la ditta per la sensibilità dimostrata e per l’attenzione ai nostri amici a quattro zampe ricordiamo a tutti che con queste due nuove installazioni ci aspettiamo che non ci siano più escrementi in giro e soprattutto che diminuiscano i conflitti tra i padroni dei cani e il resto della cittadinanza”.

Le due dog toilet sono state posizionate una in via Convento all’ingresso a monte del paese e l’altra nella parte bassa del paese, sotto le cosiddette palazzine del Morgione, dove sono in corso i lavori per una nuova area verde.

“Questo è il primo di una serie di interventi di riqualificazione urbana che vedranno la luce nei prossimi mesi – ha concluso Annamaria Trivisonno -. Un ringraziamento speciale va ad Alessio Santo e a Francesco Di Cillo che si sono gentilmente offerti per la posa in opera delle due strutture”.