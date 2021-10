Primo gol in Serie B col Vicenza per il molisano d’origine Di Pardo

Primo gol in Serie B per il calciatore di origini molisane Alessandro Di Pardo, attualmente in forza al Vicenza.

L’esterno destro classe 1999, cresciuto nella Juventus – con la quale aveva esordito in prima squadra sia in Serie A che in Coppa Italia nella passata stagione -, in estate si è trasferito in Veneto per vestire la maglia della formazione biancorossa che oggi pomeriggio 3 ottobre ha sconfitto in trasferta per 4 a 2 il Pordenone nella gara valida per il settimo turno del campionato cadetto di calcio italiano.

Di Pardo ha segnato il secondo dei quattro gol dei vicentini partecipando alla rotonda vittoria della sua squadra in terra friulana.

foto da ilgiornaledivicenza.it