Oggi con la Prima Comunione, riceverai un bene Prezioso, conservalo per sempre nel tuo cuore. Che Gesù ti accompagni in una vita piena di gioia.

Un pensiero e una preghiera anche per noi, quando Gesù scenderà a incontrare il tuo cuore. Che la serenità di questo giorno ti sostenga per tutta la vita.

Tanti Auguri dai tuoi nonni

GIANPIO E LOREDANA