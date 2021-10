Asrem, lilt e regione molise

Prevenire il cancro al seno, mammografie gratuite anche per le donne over 40

Ecco come fare per prenotare un esame di screening finalizzato a scoprire in anticipo la presenza di masse tumorali e ad agire in modo efficace sulla prevenzione. Ampliata la campagna di mammografie, che ora coinvolge anche le donne con più di 40 anni: dal 12 al 25 novembre sarà ancora possibile prenotarsi.