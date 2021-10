Si chiama ‘Il viaggio di Ibrahim’ il video realizzato dai ragazzi del Cpia di Campobasso e curato dal professore Sollazzo. Il progetto è stato presentato e apprezzato nell’ambito del Premio ‘Scuola digitale’ e in particolare nella sezione rivolta ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Anche il Centro del capoluogo era in gara. E dopo aver superato le semifinali, è in finale.

Un bel traguardo che ha riempito di soddisfazione il dirigente scolastico Valeria Ferra: “Il video sul tema del viaggio ha inteso ripercorrere il faticoso percorso affrontato da una parte significativa dei nostri studenti per raggiungere l’Italia, dove l’opportunità offerta loro di Istruzione è diventata risorsa insostituibile per dare un senso e una svolta al dramma personale vissuto che li ha portati ad abbandonare il proprio Paese e le proprie famiglie alla ricerca di un futuro diverso”.

“La scuola- conclude la Dirigente Ferra-nel porsi, con professionalità e determinazione, sempre più come luogo di accoglienza e di inclusione realizza la propria profonda e insostituibile missione formativa ed educativa”.