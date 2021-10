Poste, lavori a Macchiagodena: servizi spostati a Carpinone

Da martedì 2 novembre l’ufficio postale di Macchiagodena sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria. In particolare, gli interventi riguarderanno la riqualificazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali, per una migliore vivibilità per clienti e dipendenti.

Fino al termine dei lavori, la cui durata è stimata in circa un mese salvo imprevisti, l’azienda avvisa l’utenza che la continuità del servizio sarà garantita presso l’ufficio postale di Carpinone, dove da mercoledì 3 novembre sarà predisposto uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti di Macchiagodena.

Per consentire il trasferimento e la configurazione delle apparecchiature nella sede di Carpinone, l’ufficio postale di Macchiagodena non potrà essere disponibile nella giornata di martedì 2 novembre.

Lo sportello, abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, sarà attivo secondo questi orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Presso la sede di Carpinone è inoltre attivo un Atm Postamat, disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per una molteplicità di operazioni normalmente erogate allo sportello, come ad esempio il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.