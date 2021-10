Vista la chiusura di un tratto di via Corsica per i test sulla tenuta dei ponti che sovrastano il parco comunale di Termoli, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto urbano, vale a dire la GTM, ha comunicato alcune variazioni relative alle fermate delle circolari per i giorni 21 e 22 ottobre.

Nello specifico la circolare numero 3 non effettuerà tutte le fermate in via Corsica, al pari della circolare 3/. La circolare numero 4 e numero 16 non effettueranno le fermate via Corsica dalla rotonda del vecchio ospedale fino alla rotonda dell’incrocio di via Egadi.

La circolare numero 2B scolastica non effettuerà alcuna fermata dall’incrocio del vecchio ospedale a quello di via Egadi per la corsa delle 8:05 e per la corsa delle 13:05. Invece per le corse delle 13:45 e delle 13:55 non effettuerà alcuna fermata su tutta via Corsica.

La circolare numero 7 scolastica non effettuerà alcuna fermata in via Corsica per le corse delle ore 8, 13:10 e 13:45. Per la circolare numero 10 scolastica è previsto che la corsa in partenza da Piazza Garibaldi alle ore 7:25 non effettuerà le fermate di via Corsica dalla rotonda del vecchio ospedale fino alla rotonda di via Egadi.

Nessuna fermata in via Corsica per la circolare numero 10 A e per la circolare numero 9 Zona industriale sia all’andata che al ritorno.