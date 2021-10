I carabinieri di Petacciato hanno arrestato un 20enne accusato di lesioni personali aggravate, estorsione e danneggiamento nei confronti dei genitori e della sorella. L’operazione è stata compiuta martedì scorso 26 ottobre in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa il giorno prima dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Gli inquirenti hanno appurato che in almeno quattro occasioni tra il 16 novembre 2020 e il 21 settembre di quest’anno, il giovane avrebbe commesso i reati nei confronti dei familiari conviventi, vale a dire la sorella di 20 anni, il padre 64enne e la madre 55enne.

Secondo quanto riferito oggi dall’Arma dei Carabinieri in una nota ufficiale, il ragazzo avrebbe picchiato la sorella e aggredito i genitori oltre a distruggere oggetti e alcuni mobili in casa per farsi consegnare del denaro, complessivamente 150 euro, con il probabile intento di comprare droga per uso personale.

Alla luce di quanto scoperto durante le indagini, martedì il giovane è stato rintracciato a Petacciato e dopo avergli notificato il provvedimento esecutivo i carabinieri lo hanno trasferito nel carcere di Perugia a disposizione dell’autorità giudiziaria di Larino.