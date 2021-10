Perquisizioni e arresti in provincia Campobasso con elicottero e cani antidroga

E’ in corso dall’alba una vasta operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Campobasso in provincia coordinati dalla Procura della Repubblica, con decine di perquisizioni in abitazioni. Ci sono alcuni importanti arresti, che saranno illustrati alle 11 in una conferenza stampa di resoconto.

Sono impegnati nei controlli le compagnie carabinieri di Bojano e Montesilvano, le unità cinofile di Chieti e l’elicottero del 5° Nucleo Elicotteri di Pescara.