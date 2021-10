Partita l’era Greco a Ururi: decise Giunta e deleghe ai consiglieri

Si è insediata a Ururi la nuova amministrazione comunale guidata da Laura Greco, eletta sindaca alle elezioni dello scorso 3 e 4 ottobre. Nominati assessori Emiliano Plescia e Michele Sassano che andranno a comporre quindi la giunta comunale assieme alla nuova sindaca.

Mercoledì 20 ottobre primo consiglio comunale e ufficializzazione delle deleghe: il vice sindaco sarà Plescia che avrà le deleghe a Bilancio e Programmazione. Sassano invece si occuperà di Sociale e Personale. La sindaca manterrà le deleghe a Lavori pubblici, Affari legali, Politiche comunitarie e Pari opportunità.

Come Presidente del Consiglio è stato eletto Giacinto Iacampo che si occuperà di Urbanistica e Viabilità, mentre Greco ha deciso di assegnare le deleghe anche ai consiglieri comunali.

In particolare Rosaria Occhionero avrà Cultura, Politiche Giovanili e Istruzione, Rossano Occhionero sarà il Delegato all’Unione dei Comuni Basso Biferno, oltre che per Attività Produttive e Sport, Carmine Salvatore per Ambiente e Patrimonio, Roberto Anzivino per Agricoltura e Corsa dei Carri,

Il Consiglio comunale si presenta inoltre particolarmente variegato dato che sono due le minoranze rappresentate dagli ex sindaci Raffaele Primiani e Antonio Cocco.