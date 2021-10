Parco della Via Matris, giornata di pulizia promossa da Legambiente e Vallelata

Si è svolta oggi la grande giornata di pulizia del Parco della via Matris di Campobasso organizzata da Vallelata e Legambiente al termine di ‘Puliamo il tuo parco!’, l’iniziativa lanciata lo scorso aprile e che coinvolge 20 parchi d’Italia (uno in ogni regione). Il Parco della via Matris di Campobasso era stato scelto dai consumatori molisani tra quelli in gara in regione.

Alla giornata di pulizia hanno partecipato anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo D’Ovidio abbinato al Parco, ai quali è andato in premio un percorso didattico sulle tematiche green tenuto dagli esperti di Legambiente. A dare ulteriore valore all’iniziativa quest’anno è stato proprio il coinvolgimento delle scuole, con l’obiettivo di motivare i più giovani ad adottare un comportamento consapevole e rispettoso verso il nostro Pianeta.

“È stato un vero piacere lo scorso anno mobilitare 20 città d’Italia nella Pulizia dei nostri parchi e non potevamo non tornare anche quest’anno, con ancora maggiore entusiasmo, a proporre questa grande iniziativa di importanza civica che ci vede protagonisti insieme a Legambiente”, ha dichiarato Mauro Frantellizzi, direttore marketing Galbani Cheese.

“E quest’anno abbiamo voluto fare di più: coinvolgere le giovani generazioni nella cura del nostro pianeta è fondamentale, perché parliamo degli adulti di domani. Gli oltre 27.400 voti espressi in tutta Italia nella prima fase del concorso ci dimostrano che l’attenzione a questi temi c’è, ed è dunque necessario che l’educazione ambientale si integri nel percorso di crescita degli studenti, affinché il futuro delle nostre città sia sempre più rispettoso di ciò che ci circonda”.