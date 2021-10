La Rieco Scarl Sud ha voluto replicare all’articolo pubblicato su Primonumero sulle condizioni del parchetto Aldo Moro, nel quale si denunciavano la sporcizia sulle aiuole e sul prato.

“La Rieco Sud effettua regolarmente la pulizia del parchetto, con la rimozione dei rifiuti abbandonati, lo spazzamento delle aree pavimentate e lo svuotamento dei cestini gettacarte.

Purtroppo l’area verde in questione è soggetta al bivacco dei senzatetto, i quali accumulano coperte, cartoni, materassi e rifiuti vari che sporcano inevitabilmente alcuni punti del parchetto e che vengono regolarmente rimossi dalla Rieco Sud, contestualmente alla pulizia ordinaria del parco.

Inoltre, in questi giorni sono in corso gli interventi di sfalcio dell’erba da parte del Consorzio Stabile Terra, che hanno riportato alla luce rifiuti extra abbandonati illecitamente nell’erba e tra i cespugli del parchetto.

Si evidenzia pertanto che all’Azienda non risultano situazioni di disservizio nell’area in oggetto e che, in un’ottica di collaborazione, al fine di preservare il decoro urbano, nella giornata di ieri 28 ottobre, una squadra di operatori ha prontamente effettuato un intervento straordinario per rimuovere i rifiuti segnalati.

Foto 3 di 3





La Rieco Sud coglie l’occasione per rinnovare l’appello a tutti i cittadini per una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio, comprese le aree verdi.

Si raccomanda di usare correttamente i cestini gettacarte, dove vanno conferiti esclusivamente i rifiuti “da passeggio” e di utilizzare i mastelli o i contenitori condominiali per quelli domestici. Inoltre si raccomanda vivamente di raccogliere le deiezioni dei propri animali domestici e di gettarle nei cestini presenti sull’intero territorio comunale”.