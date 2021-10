Gli ultimi tre furti ieri sera: i ladri sono entrati nelle case incuranti della presenza dei proprietari che magari, in quel momento, erano a tavola per la cena o sul divano a guardare la televisione. Si sono introdotti nelle abitazioni tra le 19 e le 21, com’era già avvenuto, quando sono stati messi a segno i primi colpi. Una decina, come raccontato da alcuni residenti a Primonumero.

Non solo l’orario: i malviventi hanno agito seguendo lo stesso ‘copione’, impiegando modalità simili a quelle già utilizzate nei giorni scorsi quando sono stati portati via oro e soldi.

Per fortuna, a parte il danno economico, non ci sono state conseguenze per i cittadini derubati, due dei quali anziani: questi ultimi hanno sentito i rumori dovuti alla presenza dei ladri nella loro abitazione e sono riusciti a metterli in fuga. Questa mattina – 27 ottobre – si sono recati in caserma per sporgere denuncia ai Carabinieri, i quali la scorsa settimana hanno avviato le indagini per risalire agli autori dei furti commessi in precedenza.

Potrebbe essere una banda ad agire in paese: questo il sospetto degli investigatori. Sul tavolo anche una seconda ipotesi: la presenza di un complice che conosce bene Palata e che dunque può indicare ai ladri come muoversi, dove colpire e quando. I militari della locale stazione hanno iniziato a visionare da qualche giorno le immagini dei filmati girati dalle telecamere interne che potrebbero fornire elementi utili all’attività investigativa e a incastrare gli autori dei colpi.

E’ la pianificazione quasi ‘chirurgica’ dei furti che sta destando inquietudine e preoccupazione nella comunità, sbigottita per quanto sta accadendo. I colpi stanno alimentando un senso di angoscia nei residenti che sentono vulnerabili le loro case: non riescono a proteggerle dalle incursioni dei malviventi. Qualcuno potrebbe reagire per legittima difesa, come avvenuto anche a Santopadre (nel Frusinate) dove un tabaccaio ha ucciso a colpi di pistola un ladro che si era introdotto in casa.

Di questo stato d’animo si è fatto portavoce il vice sindaco di Palata Vincenzo Pasciullo: “L’ondata di furti nelle abitazioni di cittadini di Palata, sta generando tra gli abitanti un tangibile senso di preoccupazione. Nel corso delle ultime settimane una decina di abitazioni hanno subìto la sgradevole visita dei ladri.

I concittadini stanno vivendo questa situazione con ansia, preoccupazione e rabbia, richiedendo legittimamente di essere protetti e non sentirsi abbandonati a se stessi. Siamo preoccupati dalla rabbia che serpeggia in paese e del rischio che i cittadini decidano di farsi giustizia da soli”.

Questa mattina dal Comune è partita una missiva inviata al prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta per pianificare misure di sicurezza extra: “Recependo le giuste preoccupazioni dei cittadini – prosegue Pasciullo – l’amministrazione ha già provveduto ad inviare una nota urgente al Prefetto di Campobasso per richiedere un incontro e al fine di sollecitare tutti gli organi preposti ad attivare tutte le misure necessarie per risalire ai colpevoli e garantire ai propri abitanti la giusta e necessaria sicurezza e tranquillità.