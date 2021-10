MERCOLEDI’ 20 Ancora una giornata di sole e temperature gradevoli in Molise grazie all’alta pressione delle Azzorre. Oggi le temperature supereranno anche i 20 gradi e ci sarà grande stabilità praticamente ovunque anche se la situazione è presto destinata a mutare.

GIOVEDI’ 21 I benefici effetti dell’anticiclone stanno per esaurirsi: un graduale aumento della nuvolosità e caldo in ritirata inizieranno ad essere evidenti già da questo giovedì. Se di giorno però avremo ancora un tempo bello in serata le nubi si faranno sempre più minacciose e non è da escludere anche qualche pioggia su Isernia e Venafro. La perturbazione giunge ancora una volta dall’Atlantico condizionando sempre più lo scenario meteorologico prima al Nord e poi sulle regioni centrali.