La pandemia ha a lungo penalizzato il mondo dello spettacolo, costretto a rinviare concerti ed eventi marginalizzando in parte gli artisti. Chi invece non potrà dimenticare questo 2021 è DepSure, nome d’arte di Alessio De Pasquale e artista emergente nel panorama nazionale.

Il giovanissimo musicista e cantautore nato a Campobasso, che ha preso il coraggio a quattro mani trasferendosi a Milano, quest’anno ha lanciato un nuovo singolo e soprattutto ha partecipato ad un programma televisivo in onda su MTV Italia, canale 131 di Sky. Si tratta di ‘Is me music edition’, considerato uno dei più grandi talent show del nostro Paese dal momento che qui si sono esibiti oltre diecimila ragazzi con il sogno di sfondare nel mondo della musica.

Il Talent Show (ideato da AW LAB, palco d’eccezione Plug-mi il formato di Fandango Club Creators in collaborazione con Fiera Milano e Micam Milano) è legato alla urban culture experience, che unisce i mondi dello streetwear, dell’arte e della musica, è nato con l’obiettivo di dare spazio e voce al talento ed alla creatività delle nuove generazioni.

Alessio De Pasquale rappresenterà la città di Campobasso e tutto il Molise nel programma televisivo in onda sabato e domenica prossimi, 16 e 17 ottobre, alle 18. E’ uno dei sei finalisti scelti per l’ultimo atto del programma televisivo. Un traguardo importante per il musicista molisano sempre più conosciuto e apprezzato dal pubblico che racconterà la sua storia nella puntata del talent.

“Parlerò di me, delle mie origini, della mia regione, di Campobasso la mia città, della mia passione per la musica e del mio sogno nel cassetto, ma anche degli amici e delle persone che hanno creduto in me e della mia famiglia che da sempre mi sostiene nella mia grande passione”, racconta Alessio a Primonumero felice ed emozionato per questa importante opportunità. Non se l’aspettava visto che il suo rapporto con le canzoni, le prime composizioni sono iniziate nella sua cameretta come fanno tanti ragazzi della sua età.

“Sono onorato ed orgoglioso di portare in alto il Molise e la mia città, con la mia musica e con le mie canzoni”, aggiunge. Poi lancia un messaggio ai suoi coetanei che sognano di ‘sfondare’: “Voglio essere da esempio per tutti i giovani artisti, non solo in ambito musicale, ma per tutti i creativi di qualsiasi forma d’arte. E’ importante perseverare e credere sempre e comunque nei propri sogni e nelle proprie capacità. Questa bellissima esperienza, oltre ad essere un’importante vetrina, per me non costituisce affatto un punto di arrivo, ma fa solo parte del percorso”.

Quindi, tutti pronti a sostenere Alessio incollati alla tv. I finalisti dello show sono stati guidati e giudicati dal rapper milanese Ernia, dal manager e producer italo-argentino Shablo, da Adriana, vincitrice dell’edizione 2020, da Ciro Buccolieri, CEO e co-founder di Thaurus, e da David Pujolar, General Manager di AW LAB.

Chi vince il programma avrà la possibilità di esibirsi a Dubai sul palco principale di uno dei festival più attesi, il Sole Dxb. Chi si aggiudica invece il primo posto per la “best performance live” salirà sul palco del Milan Games Week, prevista dal 12 al 14 novembre presso Fiera Milano Rho.

Il 2021 insomma potrebbe essere l’anno della svolta per Alessio. Il suo ultimo singolo ‘Tentazione’ si riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico.