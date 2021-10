Tentata rapina in pieno centro a Termoli in un tranquillo sabato pomeriggio, quello di ieri 23 ottobre.

È successo al discount Alter di via Adriatica, una traversa del corso principale, intorno alle 17. Un uomo, con un giubbotto invernale, il cappuccio alzato sulla testa e la mascherina chirurgica indossata, si è avvicinato alla cassa e, tra lo stupore dei presenti, ha iniziato a minacciare – brandendo in mano un pezzo di vetro – il cassiere intimandogli di consegnargli l’incasso. L’addetto del supermercato però non si è fatto intimidire, nonostante gli spintoni dell’uomo, nel frattempo avvicinatosi pericolosamente.

Il rapinatore a un certo punto ha aggredito l’uomo con maggiore veemenza, tirandogli uno schiaffo sul volto. Dopo poco però l’uomo, che non aveva fino a quel momento ottenuto nulla di quanto voluto, ha deciso di andare via. Per farlo ha forzato anche le porte del piccolo market.

Sull’episodio, inquietante anche perché avvenuto in pieno giorno e in centro, indaga la Polizia, che si è recata sul posto e sta acquisendo il video girato con le telecamere interne al supermercato.