30 ottobre 2021. Una data che a Castellino sul Biferno sarà ricordata per lungo tempo. Qualche secondo di riflessione, molti avranno già intuito qualcosa. Sì, il 30 ottobre è il compleanno dell’immortale ‘Pibe de oro’, di Diego Armando Maradona. E allora? Il vulcanico, sempre carico di idee, sindaco Enrico Fratangelo ha pensato a un regalo speciale.

Ed eccolo svelato: la cittadinanza di Castellino potrà ammirare d’ora in poi una statua del numero 10 per eccellenza che sarà posizionata in un ‘tempietto’ messo su proprio per omaggiare il più grande calciatore di tutti i tempi.

La cerimonia di inaugurazione ci sarà appunto il 30 ottobre alle 15.30 nel nuovo ‘Olimpo Sannita’ dove sarà officiata una messa dal parroco don Giuseppe Romano con benedizione della statua dedicata a Diego. Alle 17.30 l’opera sarà installata come detto nel tempietto.

Un’idea originale, per certi versi geniale, che il primo cittadino Fratangelo ha messo a frutto. Sicuramente più di qualche curioso, negli anni a venire, visiterà il paese per fare visita all’icona del calcio napoletano oltre che argentino. Del resto, in zona di tifosi del Napoli ce ne sono tanti e potranno abbinare l’utile al dilettevole.

Qualche tempo fa, tra l’altro, sempre a Castellino furono stampate delle banconote e coniate delle monete con il volto di Maradona. Oltre che naturalmente quelle borboniche, per le quali il sindaco Enrico Fratangelo è assurto alle cronache nazionali. FdS