Portato in ospedale questa mattina in gravi condizioni, è stato trasferito in elicottero in un ospedale di fuori regione perchè al Cardarelli di Campobasso, come è noto, il reparto di pediatria è in forte sofferenza. Il piccolo ha un anno e ha bisogno di cure specifiche e di interventi che il nosocomio molisano al momento, nell’attuale scenario di emergenza di personale e crisi dei reparti, non è in grado di garantire.

Salvare la vita al bambino, la cui famiglia risiede nel capoluogo di regione, è la priorità. E così, dopo aver preso atto della impossibilità di curarlo in Molise, l’elicottero è partito alla volta di Capodichino dove una ambulanza preleverà il piccolo in barella per trasferirlo al Santobono di Napoli.

Il trasferimento rientra tra le opzioni regolamentate dal Pos, ovvero il Piano Operativo Sanitario. Non è la prima volta che si rende indispensabile portare in una struttura di fuori regione un bambino che necessita di interventi non solo rapidi ma ad alta specialistica. Il Cardarelli è l’unico ospedale di I livello del Molise (in attuazione al decreto Balduzzi) con una unità di Pediatria complessa, ma permane ormai da molto tempo la carenza di organico nel reparto, dove i medici fanno l’impossibile ma sono troppo pochi rispetto alle necessità di fronteggiare l’ordinaria amministrazione e le urgenze allo stesso tempo. La conseguenza è questa, ormai sotto gli occhi di tutti, che in alcuni frangenti – come quello odierno – certifica la impossibilità di potersi curare in regione.