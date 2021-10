Magnolia, parte il secondo campionato in A1. Debutto a Moncalieri con Empoli

E’ tutto pronto per la seconda stagione consecutiva in serie A1 per la Molisana Magnolia Campobasso.

Nello scenario dell’Opening Day ospitato a Moncalieri (un gradito ritorno per la pallacanestro in rosa dopo lo stop imposto nella passata stagione dalla pandemia da Covid-19), i fiori d’acciaio – formalmente come formazione ospitante – dovranno vedersela contro l’Empoli.

In una gara particolare per ben tre rossoblù (la play e capitano Stefania Trimboli, l’esterna argentina Florencia Chagas e l’ala-pivot croata Nina Premasunac, tutte ex di giornata), le campobassane andranno a sfidare un quintetto – quello ‘toscano’ – sinora bestia nera per le molisane, mai uscite con un referto rosa dagli incroci con il team affidato alle cure tecniche di Alessio Cioni.

Dovendo fare i conti con un ultimo periodo particolarmente intenso a livello di gare (ben sei nell’arco di dodici giorni, ndr) e verificare le condizioni fisiche complessive di un gruppo al momento privo di una delle proprie rotazioni senior di riferimento, le magnolie sono determinate a conquistare un successo all’esordio del campionato.

“C’è tanta voglia di scendere in campo – spiega alla vigilia il coach delle rossoblù Mimmo Sabatelli – per un’altra partita importante. Sappiamo che il tempo per prepararla è stato limitato e che non sarà semplice portare a casa i due punti, ma vogliamo presentarci all’appuntamento con al determinazione di chi è pronto a dimenticare quest’ultimo stop in terra spagnola”.

Ironia della sorte, ambedue le contendenti si presenteranno al match prive delle loro statunitensi reduci dalla stagione Wnba, per entrambe con le New York Liberty (un torneo concluso ai quarti di finale dei playoff con la sconfitta a fil di sirena, 83-82, sul parquet di Phoenix): sul fronte molisano la pivot Reshanda Gray, in ambito toscano la guardia-ala Deauzya (per tutti nell’ambiente sotto canestro ‘DiDi’) Richards.

(foto Maurizio Silla)