Magnolia immensa: vittoria a Bologna (61-70) e primo posto in classifica

La Magnolia Campobasso centra la grande impresa a Bologna battendo la Virtus Segafredo per 70-61. Le rossoblù con questo successo mantengono il primato in classifica a quota sei punti: tre vittorie su tre per il roster di coach Mimmo Sabatelli. Una partita intensa, gestita bene dalle molisane, che nel terzo periodo allungano il passo e mantengono un ottimo vantaggio sulle emiliane fino alla sirena. Il primo tempo si chiude sul 20-18, e la storia si ripete anche nel secondo che viene concluso sul 36-36. Accelera La Molisana nella terza frazione riuscendo a mettere il muso avanti e a chiudere sul 52-45 prima dell’ultimo quarto in cui incrementa il vantaggio fino al +9 finale.

IL TABELLINO

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 61

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 70

(20-18, 36-36; 45-52)

BOLOGNA: Battisodo 2 (1/2, 0/1), Dojkic 12 (3/9, 0/2), Zandalasini 21 (3/7, 5/9), Hines-Allen 16 (3/11, 2/5), Laterza (0/2); Barberis 10 (4/6, 0/3), Ciavarella, Pasa (0/1 da 3), Tassinari (0/1 da 3), Tava (0/1). Ne: Mingali. All.: Lardo.

CAMPOBASSO: Trimboli 6 (0/1, 2/4), Parks 27 (5/11, 5/6), Quiñonez (0/1), Nicolodi 3 (1/3, 0/1), Premasunac 6 (1/7, 1/3); Gray 11 (3/5, 0/1), Chagas 9 (3/4 da 3), Togliani 8 (2/4 da 3). Ne: Trozzola, Amatori ed Egwoh. All.: Sabatelli.

ARBITRI: Foti (Milano), Morassutti (Sassari) e Nocera (Cosenza).

NOTE: fallo antisportivo a Tassinari (Bologna). Tiri liberi: Bologna 12/13; Campobasso 11/18. Rimbalzi: Bologna 32 (Hines-Allen 7); Campobasso 36 (Premasunac 11). Assist: Bologna 10 (Hines-Allen 4); Campobasso 14 (Togliani e Premasunac 3). Progressione punteggio: 10-8 (5’), 25-28 (15’), 36-43 (25’), 53-63 (35’). Massimo vantaggio: Bologna 5 (16-11); Campobasso 13 (50-63).