Da subito – all’indomani della presa del potere da parte dei talebani – l’Amministrazione di Macchiagodena guidata dal sindaco Felice Ciccone si è detta pronta a fare la propria parte per accogliere almeno una famiglia di rifugiati provenienti dall’Afghanistan.

Non erano solo parole vuote, come sovente accade, ma un reale intendimento cui ha fatto seguito la preparazione di un appartamento con tutto il necessario per accogliere i migranti. Ma non è bastato. “Abbiamo preparato con cura un’abitazione – una delle tante vuote che insistono nel nostro comune – e lo abbiamo comunicato alla Prefettura, ma non abbiamo avuto risposta”, così il primo cittadino che si dice rammaricato, associando la sua figura – con tutte le differenze del caso – a quella di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace.

Il paragone è chiaramente una iperbole, ma quel che sembra accomunare le due situazioni è l’idea che l’accoglienza non sia un valore, non sia tenuta a debita considerazione. Anche quando un sindaco – e qui parliamo in particolare di quello isernino, unico che subito si è attivato per le procedure di accoglienza degli afghani – vuole ospitare persone provenienti da un Paese in difficoltà e non chiede nulla in cambio, viene in qualche modo osteggiato. “Non ho chiesto nulla, era tutto a spese nostre”. Ma neanche il discorso economico forse c’entra.

Gli afghani, tra cui diversi bambini, sono arrivati e sono stati collocati in strutture della provincia di Isernia (in particolare nel Cat di Roccaravindola) e di quella di Campobasso (7 ad esempio sono alla Misericordia di Termoli). Ma che ne è stato dell’appello dell’Anci per i Comuni, o meglio cosa se ne è fatta la Prefettura di tutte le richieste autonome dei Comune (tra cui Macchiagodena appunto)? Al momento non è dato saperlo, ma nel centro dell’isernino la delusione c’è. Come se l’accoglienza fosse appunto un dis-valore, qualcosa da non incentivare ma piuttosto da demotivare.