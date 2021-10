Il Campobasso fuori casa è quasi un rullo compressore: una sola sconfitta in sei gare giocate, tre vittorie e due pareggi. Ruolino da seconda della classe, come certificano i numeri che pongono la squadra del patron Gesuè solo alle spalle del Bari (13 punti a 11). Dati che inorgogliscono i rossoblù impegnati domani, 31 ottobre, nella settima trasferta della stagione.

Il calendario offre la sfida al Messina (ore 14.30), squadra che ha in rosa diversi calciatori forti e di categoria ma che sta vivendo una prima fase di campionato complicata. Partenza stentata, pochi punti ed esonero di Sullo: al suo posto una vecchia conoscenza del calcio di serie C, quell’Eziolino Capuano con il quale ci fu una super sfida in C2 nel 2000, quando lui era alla guida della Puteolana e i Lupi guidarono per diverse giornate la classifica.

Ingredienti che rendono il match interessante, ricco di spunti. Diciamo pure che le due non si incontrano dai tempi della serie B: a Messina si giocò l’ultima partita del Campobasso in cadetteria e finì 0-0. Un pareggio che condannò la formazione di Vitali agli spareggi contro Taranto e Lazio al termine dei quali si scese in C1. Ricordi amari, che magari possono dare il la a una nuova felice pagina da scrivere. Come a Monopoli…

Mirko Cudini ritrova a centrocampo Bontà. La sua assenza si è fatta sentire eccome domenica scorsa: il capitano dà sostanza, spirito battagliero e anche qualità. Ed è ormai recuperato Pietro Ladu, che al più presto rientrerà in mediana. Potrebbe cambiare qualcosa in difesa: il tecnico sta valutando se tornare alla difesa a tre con l’inserimento di Magri con Dalmazzi e Menna per affrontare il 3-5-2 avversario. Ma si potrebbe insistere anche con il 4-3-3 in cui, in avanti, rientreranno dal primo minuto Rossetti e Vitali.

Alcune decine di tifosi rossoblù saranno presenti anche allo stadio ‘San Filippo-Scoglio’. La gara sarà arbitrata dal signor Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore, assistito da Lazzaroni di Udine e Bocca di Caserta. Quarto ufficiale Leone di Barletta.