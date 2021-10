Giornata di festa, tifosi sugli spalti, voglia di fare bella figura. Ma anche sconfitta. Il Campobasso del post-Bari deve subito voltare pagina e ripartire dalle precedenti due vittorie consecutive. La possibilità concreta la offre il calendario che domani sera, alle 20, prevede il secondo turno infrasettimanale del campionato. C’è la trasferta di Torre del Greco contro una Turris molto lanciata e fermata due giornate fa solo dalla capolista.

Sarà un match duro, spigoloso, carico di insidie. I campani puntano su un gioco offensivo, aggressivo, caratteristiche che però potrebbero pure non essere così negative per i Lupi. In effetti, Cudini è abituato a giocarsela a viso aperto e questo potrebbe far presagire a una gara scoppiettante, piena di capovolgimenti di fronte. I ‘corallini’ arrivano dall’ottima affermazione interna (3-0) contro il Palermo e hanno tutta l’intenzione di ripetersi.

Il tecnico marchigiano potrebbe optare per un po’ di turnover, considerando che domenica si rigioca contro il Picerno (ore 14.30 a Selvapiana). E si parla soprattutto dell’attacco, dove Liguori potrebbe prendere il posto di Vitali ed Emmausso, che ultimamente è sceso nelle gerarchie, quello di Di Francesco. Difficile toccare difesa e centrocampo, a meno di acciacchi seri.

Intanto, dopo un lungo stop, causa infortunio, che non gli permise la scorsa stagione di esordire in rossoblù, ha firmato Angelo Persia, tornato ufficialmente ad essere un giocatore del Campobasso. Per il centrocampista abruzzese, classe ’98, è stato sottoscritto un contratto annuale nella sede di Corso Vittorio Emanuele. Diverse le sue presenze in Serie C: con la Fermana, stagione 2019/2020, Persia ha collezionato 13 presenze e un gol. Precedentemente ha vestito anche la maglia del Teramo nel campionato 2018/2019.

Anche in provincia di Napoli è prevista una folta rappresentanza di tifosi campobassani. La prevendita per il settore ospiti è scattata ieri e terminerà alle ore 20 di questa sera, 19 ottobre, attraverso il circuito Go2 con possibilità di acquisto sia on-line che presso il rivenditore di prossimità ‘Bar-Tabacchi 90° minuto’ in via Croce a Campobasso. I tagliandi, ben 800, sono disponibili al prezzo di 13 euro più diritti di prevendita.

Link diretto all’acquisto: https://www.go2.it/evento/turris_vs_campobasso/4975