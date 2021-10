L’orologio del Molise si è fermato alle 11.32, l’orario della tragedia che esattamente 19 anni fa sconvolse la comunità di San Giuliano di Puglia, il Molise e l’Italia intera. Un dolore sempre vivido, specie nel cuore di chi porta ancora addosso i segni di quella immane sciagura, costata la vita a 27 ‘angeli’ e alla loro maestra.

“Ci sono eventi che ti segnano la vita ed il 31 ottobre 2002 ha segnato la vita di un’intera comunità”, le parole del sindaco di San Giuliano di Puglia Giuseppe Ferrante nel ricordare il dramma del crollo della scuola ‘Jovine’ con la morte dei 27 bambini e della maestra Carmela Ciniglio.

Impossibile dimenticare quei momenti, per chi c’era, e quelle immagini, per chi non era fisicamente lì. “La terra trema, la scuola si accartoccia su se stessa, 27 bambini e una maestra vengono strappati ai loro affetti e tanti bambini resteranno segnati a vita sia nel fisico che nella mente – così su facebook il primo cittadino Ferrante -. Questa strage non potrà essere mai dimenticata, saremo sempre in debito morale verso generazioni di bambini che non siamo stati in grado di proteggere. Il modo migliore per poter onorare il loro ricordo ed il loro sacrificio è quello di far sì che immani tragedie come quella non accadano più”.

Oggi 31 ottobre, a San Giuliano di Puglia, in occasione del Giorno della memoria, la comunità si ritroverà al cimitero dove ci sarà un momento di raccoglimento e di preghiera scandito da quei funesti rintocchi della ‘campana degli angeli’. Seguirà poi la deposizione delle corone dei fiori nel Parco della memoria. Nel pomeriggio la veglia di preghiera e in serata, alle 20, la fiaccolata lungo i luoghi della memoria, a cura del ‘Comitato Vittime della Scuola’.