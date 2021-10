Livio e Mariasole oggi sposi

Il legame che vi unisce è il desiderio di una lunga e felice vita insieme. Il matrimonio non è per tutti, ma solo per chi ha piena fiducia nell’amore. È bello vedervi camminare insieme sulla strada dell’amore verso un percorso, non sempre facile, che vi renderà sposi, complici, amici ed amanti. Con l’augurio delle gioie più vere ci uniamo a voi in questo giorno di festa. Che la felicità vi accompagni sempre, auguri dai vostri comparucci Lorenzo, Giada ed Eleonora e le loro famiglie