Lite tra automobilisti: minacce con una pistola giocattolo

Un diverbio tra automobilisti. Uno dei due tira fuori una pistola e l’intervento dei carabinieri che si chiude con una denuncia.

E’ accaduto in agro di Cantalupo nel Sannio dove i carabinieri sono stati chiamati ad intervenire per l’episodio. E giunti sul posto hanno fermato l’automobilista e perquisito la sua macchina nella quale hanno trovato una pistola giocattolo priva del tappo rosso, identica a quella reale, che è stata sequestrata. L’uomo è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata.

A Isernia invece, due giovani qualche giorno fa erano entrati in un negozio, avevano distratto la cassiera e svuotato rapidamente la cassa portando via alcune centinaia di euro. Quindi la denuncia ai carabinieri che dopo qualche giorno, grazie alle immagini delle telecamere, sono riusciti ad in individuare la coppia di ragazzi, poi riconosciuta anche dalla cassiera, e sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.