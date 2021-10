Lavori pubblici: a Campobasso via ad appalti per quasi 4 milioni

Il decreto è quello emanato il 23 febbraio scorso dal Ministero dell’Interno con il quale il Dicastero ha assegnato i primi contributi per gli investimenti relativi alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Al Comune di Campobasso sono stati riconosciuti contributi pari a 965mila euro per il consolidamento della collina Monforte; 950mia euro per la risagomatura e il consolidamento degli argini “Torrente Scarrafone”; un contributo pari a 250mila euro per consolidamento smottamento e canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale strada Colle Leone (di sotto); 400mila euro per la frana di contrada Macchie; 500mila euro per gli smottamenti di S. Stefano all’altezza del canile e del cimitero. In fine altri 600mila euro per consolidamento frana sul versante S. Stefano della Fondovalle “Rivolo”.

La giunta di Palazzo San Giorgio dopo l’approvazione avvenuta in precedenza della progettazione esecutiva dei lavori per la frana a contrada Macchie e quella per il consolidamento smottamento e canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale strada Colle Leone (di sotto), in questi giorni ha approvato anche la progettazione esecutiva degli interventi oggetto di contribuzione per quel che riguarda la “Messa in sicurezza del dissesto al versante nord-est del Monte Sant’Antonio (collina Monforte) di Campobasso.

Progetti importanti che puntano alla riqualificazione di tutto il territorio cittadino. Azione sostenuta ora da risorse importanti e che permetteranno dunque di procedere alle relative gare d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori.