Larino, laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza per l’Architetto Francesca di Palma

Impegno, costanza, sacrificio, dedizione e capacità sono stati premiati.

Oggi 18 ottobre 2021 l’architetto Francesca di Palma ha aggiunto un tassello importante al suo percorso professionale conseguendo la Laurea Magistrale in Ingegneria della sicurezza, discutendo con competenza e passione una tesi sperimentale sul tema della sostenibilità e tutela dell’ambiente dal titolo “LE MICROALGHE UNA FER A RAPIDO SVILUPPO: ENERGIA PULITA E BIOCOMBUSTIBILI, OPPORTUNITÀ E SFIDE PER AMBIENTE E TERRITORIO”

Nella tesi un contributo per la regione Molise, in particolare la proposta di istituire il DAEM, il Distretto Agrienergerico molisano dei biocombustibili.

Un progetto ambizioso e innovativo e a zero emissioni, a cui da tempo l’Architetto Di Palma sta dedicando studio e ricerca in qualità di progettista architettonico degli impianti di produzione di biodiesel da microalghe a marchio di una nota azienda modenese.

Congratulazioni di cuore a Francesca che ha voluto dedicare la tesi ai suoi cari.

Auguri da tutta la famiglia, ti vogliamo bene.