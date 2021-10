Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento del manto stradale su diverse arterie comunali del comune di Larino che necessitavano di interventi a causa dell’usura.

“Complessivamente abbiamo impegnato quasi 140mila euro, fondi che la nostra comunità – ha spiegato il sindaco Pino Puchetti – ha ricevuto in virtù del Decreto dello scorso 11 novembre con cui il Ministero dell’Interno ha sbloccato le risorse destinate ai Comuni per la realizzazione di vari interventi.

Abbiamo scelto di investire nel rifacimento del manto stradale, dunque, di intervenire in materia di mobilità, per sanare alcune situazioni davvero al limite dando un nuovo volto e una nuova percorribilità in sicurezza ad alcune vie della nostra città.

I lavori hanno interessato nella stragrande maggioranza dei casi il centro urbano: Corso Magliano e le strade adiacenti, tratti di via Jovine, via Lualdi, via San Rocco, via San Michele, via Morrone, via San Benedetto, Cappuccini 2, via Vitulli, via De Curtis, via Mazzini. Interventi di rifacimento del manto stradale hanno poi interessato anche alcuni tratti dell’arteria comunale di contrada Guardiola”.