L’appuntato scelto Luigi Rizzello va in pensione dopo 37 anni di servizio

Dopo trentasette anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Luigi Rizzello, addetto al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Campobasso, va in pensione.

Originario della provincia di Brindisi, dopo i primi anni di servizio trascorsi a Bergamo, il militari è giunto a Campobasso nel lontano 1989. Dopo aver ricoperto vari incarichi nel capoluogo molisano, dal 1993 fino alla data del congedo ha prestato servizio presso il Nucleo Investigativo, divenendone un punto di riferimento per i superiori e per i colleghi.

Apprezzabile la sua disponibilità nonché la sua spiccata professionalità anche dal punto di vista dell’informazione, essendo specializzato quale fotografo ufficiale del Comando Provinciale. All’Appuntato Rizzello sono giunti in modo corale gli auguri di ogni bene da parte dei colleghi, dei superiori e della famiglia.