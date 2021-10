L’Air Basket Termoli debutta con una sconfitta per 63-54 a Lanciano

Inizia con una sconfitta per 63-54 sul parquet di Lanciano il campionato di Serie C Gold Abruzzo/Molise dell’Air Basket Termoli. Nel match giocato sabato pomeriggio 9 ottobre al Palazzetto dello Sport di piazza Allegrino, i ragazzi di coach Mike Del Vecchio avevano iniziato bene la partita chiudendo in vantaggio sia il primo quarto che all’intervallo lungo, dove si era arrivati sul 35-28 per i termolesi.

Ma nel secondo tempo i padroni di casa dell’Unibasket Laciano sono riusciti a rimontare trovando l’allungo giusto proprio negli ultimi 10 minuti e chiudendo con un margine di 9 punti sui molisani.

Miglior marcatore di giornata per l’Air Basket Termoli è stato Claudio Suriano con 16 punti.

foto Air Basket Termoli