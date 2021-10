La targa di Fra Immacolato coperta dai rifiuti, mozione del Pd

Secchi di rifiuti e rastrelliere per monopattini che “coprono” la targa dedicata a Fra Immacolato in Piazza Cuoco a Campobasso. Un oltraggio alla memoria di una delle figure spirituali più importanti della nostra città che non è passato inosservato a tati cittadini.

Molti campobassani, infatti, proprio per la devozione riservata a Fra Immacolato quando passano davanti a quella targa marmorea fanno il segno della Croce in ricordo di Aldo Brienza (Fra Immacolato) sul quale fra l’altro c’è un processo di beatificazione in corso. E hanno segnalato le condizioni di quell’angolo di città pensato per lui ai consiglieri del partito democratico di Palazzo San Giorgio.

Antonio Battista e i suoi colleghi hanno pertanto immediatamente firmato e depositato una mozione con la quale chiedono alla maggioranza di provvedere subito alla sistemazione del posto.

“La nostra amministrazione sembra non aver tenuto conto della storia di Fra Immacolato a cui i campobassani sono molto legati – si legge in una nota a firma di Giose Trivisonno – Con la mozione chiediamo di correggere l’errore e dare decoro ad un luogo importante per molti concittadini”.