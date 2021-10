Chiaretta Ramorino ha da poco compiuto 90 anni. Alpinista, sportiva e ricercatrice romana. La sua è stata una vita straordinaria che racconta in un libro intitolato ‘La libertà è tutto – Chiaretta Ramorino, tante vite in una’ la giornalista Francesca Colesanti. “L’unica cosa che ho sempre desiderato è stato poter fare quello che volevo: in una parola libertà. L’ho sempre desiderata e, con mia grande fortuna, l’ho realizzata”: è questa la sintesi che Maria Chiara Ramorino fa della sua vita.

Senza dubbio è stata una donna in anticipo sul suo tempo: è il ‘ritratto’ che emerge nell’interessante volume della Colesanti.

Nata a Torino nel 1931, la Ramorino si è trasferita a Roma quando era piccola. La sua famiglia durante la guerra si è rifugiata nelle Marche per sfuggire alle rappresaglie dei soldati (la madre era di origini ebree, ndr). Ha partecipato a centinaia di arrampicate sulle Dolomiti e sul Gran Sasso, ad una decina di spedizioni tra Ande Himalaya. Dopo la laurea in Fisica ha iniziato a lavorare al Comitato nazionale per l’energia nucleare (diventato poi Enea). Poi le spedizioni in Antardite: la prima nel 1987. Un ghiacciaio porta il suo nome.

Inoltre è stata anche campionessa di tennis e di basket a livello nazionale, esploratrice, fondista, alpinista e istruttrice del Club Alpino Italiano e campionessa di orienteering. Una vita libera, ricca e fuori dagli schemi, raccontata da Francesca Colesanti, giornalista e lei stessa istruttrice CAI, anche attraverso la testimonianza di amici e colleghi e con il supporto di numerose immagini, mappe, titoli e articoli di giornali.

Il libro sarà presentato sabato 9 ottobre a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano alle 18. Saranno presenti l’autrice e Maria Chiara Ramorino.