La Magnolia va ko in casa: Lucca corsara, persa la vetta della classifica

Una sconfitta che forse in pochi avrebbero preventivato. E invece la Magnolia Campobasso è costretta a lasciare l’intera posta in palio casalinga al Lucca, capace di restare in vantaggio per tutta la partita. Un ko che fa perdere la vetta della classifica alle rossoblù. Non basta una grandissima Gray che insacca 26 punti personali.

Il primo quarto è abbastanza equilibrato. Le molisane e le toscane provano a scattare in avanti per chiudere in vantaggio la frazione e le ospiti riescono a farlo grazie ai punti realizzati da Wiese, autentica cecchina anche dai tre punti. Si chiude così sul 25 a 22. La falsa riga viene rispettata nella seconda porzione di match, quando Lucca affidandosi sempre a Wiese riesce ad allungare ancora e a chiudere prima dell’intervallo sul 43-36.

Le campobassane faticano a tenere la giocatrice migliore in campo che realizza ben 18 punti in due periodi. Al ritorno in campo, la partenza non è certamente delle migliori. Natali va a segno per il 45-36, poi ci pensa Dietrick ad allungare fino a quota 47, ovvero più undici sulle rossoblù ora in difficoltà evidente.

A tre minuti dalla fine del quarto tempo, la reazione veemente delle locali che dal 42-52 si riportano in partita grazie alla Gray fino al 50-52 a un minuto dal termine. Poi la sterzata di Lucca che si riporta sul +4 e infine sul +5 (52-57).

L’ultima parte di match vede le due squadre giocarsela punto su punto, senza risparmiarsi. Lucca riesce a mantenere il vantaggio che permette di gestire l’incontro con discreta tranquillità nonostante la spinta costante delle rossoblù. Il risultato dice 73-65 a tre dalla sirena, il pubblico di casa incita. Ma la storia del match è ormai scritta: Lucca batte Campobasso 83-70.

di 6 Galleria fotografica Basket serie A1, la partita Magnolia Campobasso-Lucca









MAGNOLIA CAMPOBASSO 70

LUCCA 83

MAGNOLIA CAMPOBASSO: Premasunac 8, Trimboli 10, Chagas 2, Nicolodi 3, Parks 7, Del Sole, Togliani 3, Trozzola, Quinonez 11, Gray 26, Amatori, Egwoh.

ALL.: Sabatelli

LUCCA: Natali 2, Dietrick 23, Kaczmarczyk 8, Miccoli 8, Wiese 29, Parmesani, Gianolla 2, Valentino, Gilli 8, Frustaci 3.

ALL.: Andreoli

ARBITRI: Bartolomeo, Mignogna e Lucotti