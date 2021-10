Irraggiungibili WhatsApp, Facebook e Instagram: comunicazioni in tilt

Facebook, Instagram e WhatsApp non stanno funzionando a molti utenti in diversi paesi del mondo. I disagi sono iniziati verso le 17.30

“Impossibile caricare il contenuto” è il messaggio che gli utenti stanno visualizzando sui propri smartphone e pc. Gli hashtag #WhatsAppdown, #instagramdown e #facebookdonw, come spesso succede, sono già diventati trend topic su Twitter e sono volati subito in cima alle ricerche superando 35mila tweet a testa in pochi minuti. Non è ancora chiaro cosa sia successo.

“Siamo consapevoli che alcune persone stanno avendo problemi ad accedere alla app di Facebook. Stiamo lavorando per far tornare le cose alla normalità al più presto e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente”. È quanto scrive Facebook su Twitter.