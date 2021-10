Con un incontro aperto a tutti, l’artista Nico Angiuli inizia il suo avvicinamento a Termoli che si articolerà in una serie di laboratori e attività nei prossimi otto mesi e che culminerà a giugno 2022 con la produzione di una nuova opera performativa, Part-Time Resistance.

Questo progetto, reso possibile dal PAC2020 – Piano per l’Arte Contemporanea promosso dal Ministero della Cultura, verrà presentato al Macte (il museo di arte contemporanea di Termoli) con la complicità degli abitanti della cittadina adriatica e di chi deciderà di partecipare al farsi di questo lavoro.

(Nico Angiuli al Teatro Verde di Termoli, agosto 2021)

Martedì 19 ottobre, il museo apre le porte dalle 18 alle 20 per permettere il primo incontro con Nico Angiuli, che racconterà alcuni dei progetti artistici da lui realizzati fino ad oggi e introdurrà come intende sviluppare il progetto Part-Time Resistance in relazione al territorio e in dialogo con vari pubblici.

Nico Angiuli (Adelfia, 1981) è artista, regista e docente di Tecniche Performative per le Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di Bari. Attraverso l’incontro con i territori, la performance e il video, i suoi lavori indagano questioni relative al lavoro agricolo e industriale, le forme di resistenza non organizzate e le disuguaglianze sociali.

Tra le sue opere più recenti, La Danza degli Attrezzi (2011-2017), con cui ha invitato braccianti, performer e danzatori italiani, spagnoli e albanesi, a riprodurre una serie di gesti agricoli senza maneggiare gli attrezzi del lavoro. Ne è nato un video archivio di gesti agricoli divenuto poi una performance collettiva in tre atti, presentata da Care/of Milano nel 2017.

Nel 2018 realizza il film The Human Tools, grazie alla III edizione dell’Italian Council, in esso il corpo è protagonista come strumento di lavoro, portando in scena forme di schiavitù antiche e contemporanee interpretate da robot, operai e lavoratori dell’e-commerce.

Quest’anno Angiuli è stato invitato dalla Fondazione Onassis di Atene a produrre Amazon Dance (foto in home), con cui ha tradotto in performance uno degli algoritmi più usati da Amazon nei propri centri logistici per mantenere alta l’operatività dei propri dipendenti.

(Nico Angiuli Futura 2018. BAU, Bolzano)

Ora tocca a Termoli.