Incidente mortale, un malore dietro lo schianto costato la vita alla 68enne

Probabilmente è stato un malore della 68enne Maria Francesca Minchillo la causa dell’incidente di cui la povera signora di Vinchiaturo è rimasta sfortunatamente vittima.

La ricostruzione della dinamica dello schianto avvenuto ieri – giovedì 28 ottobre – lungo la Statale 87 ed eseguita dai carabinieri avrebbe infatti accertato che proprio l’utilitaria della 68enne avrebbe invaso la corsia sulla quale viaggiava il 74enne di Campobasso che ancora è ricoverato in ospedale ma che seppure grave non è per fortuna in pericolo di vita.

Il sinistro è accaduto nei pressi del bivio per Busso su una strada che è stata teatro di incidenti di cui purtroppo numerosi fatali.

Maria Francesca è spirata nel reparto di Rianimazione dove è arrivata in ambulanza.