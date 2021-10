Il Vecchio Romagnoli si rifà il look: riecco l’erbetta. Gli Hammers Rugby scalpitano…

Il colpo d’occhio è già molto più bello rispetto a qualche settimana fa. Non passa inosservato, infatti, il nuovo look che si sta rifacendo il Vecchio Romagnoli. Da marrone a verde, pian piano, settimana dopo settimana. Come noto, oltre un mese fa è stata effettuata la risemina dell’erba che ora sta prendendo il sopravvento sulla nuda terra.

La volontà dell’amministrazione comunale è quella di rilanciare quello che fu lo stadio della serie B per tre stagioni. Già nei mesi scorsi è stata installata la nuova illuminazione, che oltre a garantire gli allenamenti serali alla società degli Hammers Rugby Campobasso dà sicuramente maggiore sicurezza nelle ore in cui c’è meno gente in giro per chi parcheggia nell’area.

Presto gli spogliatoi saranno muniti di docce. Finalmente, aggiungeremmo, dopo che per anni scuole calcio e centinaia di piccoli e grandi calciatori non ne hanno potuto usufruire.

La squadra di rugby si prepara per l’inizio dei campionati. Seniores e Under 19 lo faranno il prossimo 17 ottobre. Proprio a causa dei lavori di semina sull’ex Romagnoli, la sede temporanea degli allenamenti per i rossoblù è il campo comunale di Oratino. Ma a breve si tornerà a casa.