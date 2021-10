La Sambenedettese vede le streghe in Alto Molise: allo stadio ‘Di Tella’ la squadra abruzzese viene sconfitta da un ottimo Vastogirardi che conquista il secondo successo consecutivo.

Si gioca la settima giornata del girone di andata nel girone F del campionato di serie D, la formazione gialloblù riesce a piegare gli avversari con una doppietta di Guida e una rete di Alagia. Bastano 10 minuti agli altomolisani per passare in vantaggio: il numero 10 scambia con Ahmetaj e insacca. Nove minuti dopo ancora Guida segna il raddoppio assegnato dall’arbitro per atterramento in area di Alagia. La Samb è tramortita ma non si arrende e accorcia le distanze al 22′ con Ferri Marini che viene atterrato in area. Per il direttore di gara è rigore. Il Vastogirardi tiene duro e nel secondo tempo mette a segno il gol del ko finale al 60′. La firma è di Alagia. Succede poco altro, gli ospiti non riescono a produrre grosse occasioni.

Festeggia il Vastogirardi, mentre la Sambenedettese è in silenzio stampa