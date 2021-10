Il ruolo del caregiver familiare

I caregiver familiari ricoprono un ruolo decisivo dal punto di vista dell’assistenza alle persone disabili e anziane. Nel momento in cui un caregiver deve curare un soggetto fragile, è tenuto a gestire una serie di situazioni che spesso sono correlate a malattie croniche o ai problemi che ne possono derivare. Uno di questi è relativo all’incontinenza urinaria, che può essere contrastata con il ricorso ai pannoloni . Attenzione, però, perché l’atto del cambiare il pannolone può essere fonte di disagio tanto per il soggetto adulto che indossa il prodotto assorbente quanto per il caregiver. Proprio per questo motivo è importante individuare con la massima attenzione il giusto presidio assorbente; e ovviamente è altrettanto fondamentale che il caregiver sia in grado di posizionare in maniera appropriata il pannolone.

Le difficoltà da affrontare

Il ruolo di un caregiver familiare è quello di gestire con successo tutte le difficoltà a cui deve far fronte la persona anziana. Per esempio la solitudine, che è una condizione emotiva molto più pericolosa di quel che si possa pensare, dal momento che può mettere a repentaglio la salute mentale del soggetto e addirittura favorire la comparsa di patologie vascolari, predisponendo alla depressione o portando a morte prematura. Bisogna prestare attenzione, poi, alle piaghe da decubito: si tratta di lesioni che coinvolgono la cute e i tessuti sottostanti, frutto della condizione di ipomobilità e di allettamento che spesso caratterizza la vita quotidiana di una persona anziana. Il caregiver deve conoscere tutte le precauzioni da adottare per fare in modo che le piaghe da decubito possano essere prevenute.

Il rischio di disidratazione

In un soggetto anziano, il meccanismo della sete potrebbe scomparire o comunque attenuarsi: il che, come si può facilmente intuire, è abbastanza pericoloso, in quanto può predisporre al rischio di disidratazione. Una condizione di questo tipo può essere alla base di problemi che coinvolgono la cute o addirittura innescare sintomi più gravi. Infine, è bene saper gestire tutte le difficoltà che hanno a che fare con l’igiene quotidiana di una persona allettata. Non è detto che ci sia bisogno dell’acqua per procedere; è necessario, invece, usare i prodotti giusti, necessari per prevenire la comparsa di irritazioni e infezioni cutanee e assicurare alla persona un completo benessere a livello fisico e psicologico.

Che cosa fa un caregiver

Come si sarà capito, sono davvero tanti i compiti in carico a un caregiver, ovviamente correlati anche alle caratteristiche della persona a cui si presta assistenza, e cioè alle sue capacità residue e al suo livello di autonomia. Per quel che riguarda l’assistenza diretta, le attività più significative che un caregiver può compiere riguardano la somministrazione dei farmaci, l’igiene quotidiana, il cambio del pannolone necessario in presenza di incontinenza fecale o urinaria e l’acquisto di protesi e ausili per incontinenza. Non bisogna dimenticarsi, poi, di aspetti più pratici come la preparazione dei pasti e la loro somministrazione, così come di tutto ciò che ha a che fare con la gestione delle pratiche burocratiche e amministrative, a cominciare dall’organizzazione delle visite mediche. In più, c’è la cosiddetta sorveglianza passiva per i soggetti allettati: il paziente deve essere tenuto sotto controllo in modo che non possa provocare pericoli, sia per sé stesso che per le altre persone.

Il quadro normativo di riferimento

Per le persone che prestano assistenza a un familiare colpito da una malattia cronica degenerativa, una delle norme di riferimento più importanti è la famosa legge 104 del 1992, che è quella che prevede la disponibilità di permessi di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti che devono assistere familiari entro il secondo grado di parentela con disabilità gravi. Da ricordare anche le detrazioni fiscali per assistenza, con una detrazione a livello Irpef che è tanto più elevata quanto più è ridotto il reddito familiare, sempre che il soggetto assistito abbia un reddito annuo inferiore a 2.840 euro e 51 centesimi.

Come fare per ottenere le agevolazioni

In base alle norme in vigore, esistono dei requisiti ben precisi che permettono di vedersi riconosciute specifiche agevolazioni in qualità di caregiver familiari. Nel dettaglio, è l’assistito che deve nominare l’assistente familiare, e questa attività deve essere garantita in maniera continuativa e, soprattutto, a titolo gratuito. Occorre sapere, inoltre, che si può attribuire la qualifica di caregiver unicamente a un familiare del soggetto assistito, il quale deve essere un portatore di handicap grave come previsto dall’articolo 3 della legge 1047 del 1992.