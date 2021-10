Il piccolo tempio nel cuore della “polis”: Santa Maria della Libera, storia e spiritualità del capoluogo

A Cesare quel che è di Cesare; a Dio quel che è di Dio. Attraverso i secoli, un’incarnazione mistica: la tribuna degli uomini, il tempio del Padre; che pure è casa – sacra – per i suoi figli: prodighi, perduti o pentiti che siano. A Campobasso, dinanzi alla grande piazza, trionfano l’una e l’altro: palazzo San Giorgio e la chiesa ‘Santa Maria della Libera’.

Diade identitaria in declinazione unica: estetica, monumentale, storica. La vita amministrativa e civile; più accanto, la traccia del trascendente paraclito: il luogo del rito, delle essenze spirituali, delle eggregore. Al centro della polis, come a presidio della sua “agorà”, dove il popolo si raccoglie.

Nicchia scolpita nella tradizione, in un immaginario collettivo che diviene patrimonio di tutti: quella cappella silenziosa – senza campanili né vessilli esteriori – è un oracolo secolare, una leggenda sussurrata agli annali dalla voce sublime dei santi, la testimonianza romantica scritta col sangue di illuminati discepoli. San Pietro Celestino, il beato Roberto da Salle; la grande architettura costola di un antico monastero, poi risorta dalle gole di terremoti (1805) e dai rigurgiti di un fato brutale; la piccola statua della Vergine sorridente, capace di piegare le maglie del tempo e di resistere ai vorticosi cunicoli della storia, alla disperazione polverosa di un sisma brutale. Tra mille rovine, tra l’odore greve delle macerie, quel minuto monumento ligneo fu l’unico a resistere, miracolosamente. Eternità disvelata, custodia del Mistero.

La chiesetta di piazza Vittorio Emanuele, scrigno di sacralità e sacrale adorazione, sembra lì posta ad attendere pazientemente voci, pianti e segreti di “pellegrini” in cerca di consolazione come rifugio inatteso: un tabernacolo in cui ritrovarsi, in cui riscattare un saldo di forza per affrontare battaglie e navigare drammi interiori, per chiedere potere su ferite e demoni. Per offrire lacrime al ricordo di chi prima c’era e adesso è preghiera. Per brandire con grazia la lancia che soggiogherà i nostri draghi.