Il petacciatese Pasquarella al Salone del libro di Torino: “Esperienza molto positiva”

Il Cavalier Giuseppe Marco Pasquarella, autore del libro “La vetrina la mia Arte” è stato ospite nello Stand di Giacovelli Editore a Torino nel padiglione 3 stand R55 durante il Salone Internazionale del libro che si è tenuto dal 14 al 18 ottobre.

Una grande emozione per Pasquarella che ha portato un pezzo del Molise in Piemonte nella prestigiosa kermesse giunta alla sua trentatreesima edizione.

“Un’esperienza molto positiva – ha detto il Maestro D’Arte in Vetrinistica di Petacciato – sono orgoglioso di essere stato presente con il libro ‘La Vetrina la mia Arte’ scritto in un come periodo pandemico ma che ha riscosso consensi e successi in tutta Italia con tantissime tappe per poi giungere a Torino”.

Tanta l’affluenza nel salone con incontri di molti personaggi che hanno presentato I loro libri di tutti i generi in vari orari e sale riservate, ma anche incontri con editori ed autori.