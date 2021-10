Non sono stati i vandali a danneggiare irrimediabilmente la segnaletica verticale che invita a darsi un bacio al Borgo Vecchio. Inizialmente quella era sembrata la causa più probabile visti i continui episodi di vandalismo nel centro cittadino e in particolare al Paese vecchio dove i residenti lamentano continue scorribande di giovanissimi.

In realtà secondo quanto riferito da Turismol, l’associazione che li aveva fatti installare, la spiegazione è un’altra e la causa sarebbe ‘naturale’: il forte vento della settimana scorsa che ha piegato la latta del cartello fino a spezzarla.

Si sta lavorando alla sostituzione per non privare Termoli del suo “simbolo” romantico, con la speranza che il nuovo segnale sia più robusto e resistente alle intemperie.

“Come associazione e Comune – aggiunge Paola Paolmbino di Turismol – ci stiamo adoperando per installare uno nuovo e più resistente alle intemperie e ad i vandali. È un’attrattiva turistica che ci porta a promuovere il borgo in tutto il mondo e ci auguriamo di poter questo nuovo San Valentino poter organizzare nuovamente qualcosa dopo due anni di fermo causa covid”.