Il Campobasso più bello: grande vittoria, a Monopoli finisce 2-1

Il Campobasso più bello riscalda un pomeriggio uggioso: grande prestazione a Monopoli, la ex seconda della classe nel girone C della Lega Pro scavalcata ora in classifica dal Catanzaro.

Ed è la seconda vittoria consecutiva in campionato per i Lupi che al tempo stesso ottengono anche il secondo successo in trasferta (dopo quello di Viterbo contro il Monterosi) su un campo difficilissimo. Insomma, quasi un’impresa quella ottenuta dalla truppa molisana.

Si gioca sotto la pioggia davanti a 1.011 paganti presenti allo stadio ‘Veneziani’ di Monopoli, città di quasi 48mila abitanti della provincia di Bari. E’ la prima delle gare ‘terribili’ che attende la ciurma guidata da Mirko Cudini che arriva in Puglia dopo il successo casalingo contro la Paganese. Contro il Monopoli scende in campo la stessa formazione che ha battuto i campani.

Il Campobasso sogna. Inizia a farlo dopo 5 giri di lancette: bel lancio di Rossetti per Di Francesco che ‘pesca’ Tenkorang nell’area avversaria. Il giovane centrocampista si ‘traveste’ da falco e fa esplodere di gioia i circa cento tifosi rossoblù presenti sugli spalti dell’impianto pugliese, oltre a tutti quelli che incollati alla tv seguono le sorti dei Lupi. Questi ultimi potrebbero raddoppiare dopo qualche minuto, ma il portiere di casa compie un vero miracolo sulla ‘botta’ di Candellori.

Dalla possibile nuova esultanza alla doccia fredda: il Monopoli pareggia con un bellissimo gol di Starita che al 38′ spedisce la palla nell’angolino in cui Raccichini non può arrivare. Nonostante l’uno a uno dei locali, i ragazzi di Cudini non si perdono d’animo e poco prima della pausa sprecano un’occasione importante con Bontà che non inquadra la porta a due passi dal numero uno di casa. Peccato.

Ma i rossoblù giocano con coraggio e spregiudicatezza contro la ex seconda della classe. E al 52′ passano di nuovo in vantaggio: i Lupi affondano di nuovo dalla sinistra, dove Di Francesco disegna un bel cross sul quale Guiebre fa autorete nel tentativo di anticipare Tenkorang ben appostato al centro dell’area. E’ l’1 a 2.

Esultano i tifosi rossoblù, mentre i ragazzi allenati da mister Cudini sembrano ‘gasati’ al punto giusto e continuano nel forcing offensivo per chiudere il match. Invece i locali sembrano quasi storditi.

Al 78′ fa paura il violento scontro tra Guiebre e Fabriani che resta per qualche minuto a terra. Per il giovane difensore rossoblù devono entrare in campo gli operatori del 118 che gli prestano le prime cure nella generale apprensione degli spettatori presenti. Poi viene trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Al posto di Fabriani entra Sbardella.

All’89’ incredibile errore di Nocciolini che nel bel mezzo dell’area prende palla sulla respinta di Raccichini (su tiro di Starita) ma poi la spedisce alta sulla traversa. Il calciatore di casa spreca così la palla del possibile 2-2. Il Campobasso tira un sospiro di sollievo. E al triplice fischio esulta per l’importante successo strappato in Puglia a distanza di 32 anni. I rossoblù salgono a quota 11 in classifica, a pari punti con Avellino, Paganese e Juve Stabia. E domenica prossima saranno attesi da un’altra storica sfida contro il Bari.

IL TABELLINO

MONOPOLI: Loria; Mercadante, Bizzotto, Riggio; Viteritti (55’ Grandolfo), Piccinni (74’ Nocciolini), Morrone, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino (60’ Tazzer).

ALL.: Alberto Colombo

CAMPOBASSO: Raccichini; Fabriani (80’ Sbardella), Menna (58’ Magri), Dalmazzi, Pace (75’ Vanzan); Tenkorang, Bontà, Candellori; Vitali, Rossetti, Di Francesco (75’ Liguori).

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Ricci di Firenze

Assistenti: Licari di Marsala e Giorgi di Legnano. Quarto ufficiale: Di Francesco di Ostia Lido.

MARCATORI: 5’ Tenkorang (C), 38’ Starita (M), 52’ aut. Guiebre (C).

Note: ammoniti Candellori, Fabriani, Dalmazzi (C). Presenti circa 1000 spettatori di cui un centinaio da Campobasso.