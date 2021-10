Il bodybuilder molisano Alfano vince il campionato nazionale under 24

Oggi 16 ottobre 2021 Vincenzo Alfano, atleta molisano natural, si è aggiudicato la coppa di campione nazionale bodybuilding under 24 nella federazione Wnbf Italy. Gara svoltasi a Igea Marina presso il Palacongressi dove sono in svolgimento gare nazionali ed internazionali di bodybuilding.

Queste le federazioni nazionali di bodybuilding che hanno riconosciuto nel tempo le qualità sportive del giovane bodybuilder molisano Vincenzo Alfano:

FIBBN (campionato nazionale, Pescara 03.10.2020),

1* posto juniores under 23 e altro podio in altra categoria.

IFBB (notte dei campioni, Roma 5/6 dicembre 2020),

1* posto juniores under 23 e altri due podi in altre categorie.

FCFN (selezione campionato nazionale, Napoli 26/09/21 trofeo Vesuvio)1* classificato cat. HP 0 small e 2* classificato categoria Bodybuilding light; Finale nazionale campionato italiano, Bologna 10/10/21:

3* posto categoria Bodybuilding small;

WNBF (selezione campionato nazionale, Napoli 02/10/2021, Grand Prix Naples Natural Muscle) 1* classificato categoria Under 24.

Finale nazionale ed internazionale del 16/10/2021:

1* posto nella categoria Juniores Under 24.