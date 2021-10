Qualcuno ha distrutto uno dei cartelli posti al Borgo Vecchio di Termoli e che raffiguravano il bacio di una coppia, iniziativa di promozione turistica che da quasi due anni caratterizza alcune delle strade principali del centro storico termolese.

Ma evidentemente i vandali che hanno colpito nelle scorse ore non sanno apprezzare il bello e gli sforzi per rendere ancora più graziosa la città con quella che è stata definita ‘segnaletica d’amore‘.

L’iniziativa è stata curata dall’associazione di promozione culturale e turistica di Termoli Turismol, in collaborazione con l’associazione Termoli medievale e in occasione del San Valentino 2020 aveva dato vita a un contest fotografico dal titolo #unbacionelborgotermoli che è consistito in foto scattate da coppie immortalate, e poi postate sui social, durante un bacio davanti a uno dei tanti cartelli come quello che è stato frantumato nelle scorse ore in via Federico II di Svevia, proprio di fianco al Castello Svevo e al Muraglione che guarda verso la spiaggia del lungomare nord.

Dopo quel contest i cartelli sono rimasti lì e rappresentavano una particolarità per i tanti turisti che decidono di visitare Termoli. Purtroppo ancora una volta però qualche incivile ha deciso di divertirsi, se così si può dire, accanendosi contro un innocuo cartello.

La zona è disseminata di telecamere di videosorveglianza ma non è chiaro se siano attive e se possano servire per individuare il responsabile.